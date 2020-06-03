В отношении пьяного водителя, сбившего насмерть школьницу, возбуждено уголовное дело

ДТП произошло 1 июня.

Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В поселке Вознесенье 1 июня около 22:30, у дома 49 по ул. Комсомольской, мужчина 1987 года рождения на автомобиле Kia Rio наехал на школьницу 2002 года рождения. Девочка шла по обочине дороги, водитель оказался в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП девочка от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.

Уже 2 июня было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водитель иномарки задержан на основании ст. 91 УК РФ.

Видео: ВК/ Дорожный инспектор