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В отношении пьяного водителя, сбившего насмерть школьницу, возбуждено уголовное дело

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ДТП произошло 1 июня.

Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В поселке Вознесенье 1 июня около 22:30, у дома 49 по ул. Комсомольской, мужчина 1987 года рождения на автомобиле Kia Rio наехал на школьницу 2002 года рождения. Девочка шла по обочине дороги, водитель оказался в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП девочка от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. 

Уже 2 июня было возбуждено  уголовное дело  по   ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водитель иномарки задержан на основании ст. 91 УК РФ. 

Видео: ВК/ Дорожный инспектор

Теги: смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, ДТП,

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