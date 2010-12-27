Российская таможня завела дело на контрабандистов антиквариата

В Северо-Западе расследуют дело о попытке нелегального ввоза антиквариата.

Таможенная служба по Северо-Западному региону России возбудила уголовное дело по факту контрабанды предметов искусства. Специалисты считают, что ценные объекты были вывезены из страны без уплаты налогов, а после проданы на аукционе

Sotheby’s.

Согласно материалам дела, в июне 2017 года таможенники задержали грузовой автомобиль, который прибыл из Эстонии. В кузове транспортного средства находились спрятанные от посторонних глаз 95 предметов, которые можно отнести к культурным ценностям. Среди антиквариата обнаружены вазы, часы, мебель, шкатулки и картины, датируемые XVIII-XIX веками. По подсчетам общая стоимость контрабанды составила более 39 миллионов рублей. В ходе расследования обстоятельств дела выяснилось, что ранее объекты были проданы на торгах Sotheby’s.

Согласно проведенной экспертизе, эксперты установили, что преступники попытались нанести ущерб бюджету государства более чем в шесть миллионов рублей.

В настоящее время продолжается расследование инцидента. Ведутся розыскные мероприятия.