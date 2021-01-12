Возбуждено уголовное дело по факту ДТП под Светогорском с гибелью двух водителей

Обвинение предъявить некому, поскольку мужчина и женщина, управлявшие столкнувшимися автомобилями, скончались на месте.

Следственное управление УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту аварии с гибелью двух водителей, произошедшей вчера, 5 июня, под городом Светогорск. Об этом сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Обвинение предъявить некому, поскольку мужчина и женщина, управлявшие столкнувшимися автомобилями, скончались на месте.

Напомним, что авария случилась вчера, 5 июня, в 17:49 на 44-м километре автодороги "Выборг — Светогорск".

Фото: Прокуратура Ленинградской области