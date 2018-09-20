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Возбуждено уголовное дело о смертельной аварии с микроавтобусом на Скандинавском шоссе
Сегодня, 17:11
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nastya960

Возбуждено уголовное дело о смертельной аварии с микроавтобусом на Скандинавском шоссе

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Также в ДТП пострадали пять пассажиров и водитель.

Утром 15 октября в Курортном районе произошло ДТП с пассажирским микроавтобусом, в результате которого погибла женщина и пострадали несколько человек. По факту ДТП возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, около девяти часов утра на Скандинавском шоссе в пяти километрах от ЗСД произошло ДТП с участием микроавтобуса "Пежо", перевозившего пассажиров в Выборг. Транспортное средство перевернулось из-за наледи на дороге. В аварии погибла женщина 1962 года рождения. Пять пассажиров и водитель получили травмы различной степени тяжести.

Ранее на Обводном канале таксист сбил мотоциклиста.

Фото: отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти

Теги: микроавтобус, пежо, скандинавское шоссе
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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