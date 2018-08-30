На петербуржца завели уголовное дело за предоставление "липовой" справки

Он приобрел ее в интернете.

При замене водительского удостоверения гражданин предоставил в полицию медицинскую справку с признаками подделки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В воскресенье, 13 октября, в МРЭО ГИБДД №17 в Калининском районе Петербурга с заявлением о замене водительского удостоверения по окончанию срока действия обратился 31-летний житель Приморского района. При передаче пакета документов полицейские заподозрили неладное. На медицинской справке не было защитных знаков. Мужчина заявил, что он получил документ через курьера в интернете.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

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