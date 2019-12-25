У петербургского студента выявили наличие фальшивой справки о перенесенном вирусе

В отношении студента возбуждено уголовное дело.

Студент из Петербурга может отправиться за решётку из-за поддельной медицинской справки. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Молодой человек предоставил в медицинский пункт вуза справку о перенесенном вирусном заболевании, чтобы ему предоставили академический отпуск. На справке были реквизиты одной из городских больниц, благодаря которым стало понятно, что документ фальшивый.

В отношении студента возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание – арест на срок до полугода.

В июле в Петербурге полиция нашла врачей, делавших липовые сертификаты вакцинации от коронавируса.

Фото (носит иллюстративный характер): pexels