Начальник вспомогательной службы совершал морские прогулки на буксире ВМФ РФ.

Возбуждено уголовное дело из-за использования буксира Тихоокеанского флота для рыбалки. Об этом рассказали представители Главной военной прокуратуры России. Фигурантом расследования стал начальник вспомогательной службы ТОФ. Его заподозрили в применении служебной техники для морских прогулок - превышении должностных полномочий (по части 1 статьи 286 УК РФ).

Военная прокуратура Тихоокеанского флота в ходе проверки выявила факт превышения должностных полномочий начальником вспомогательной службы ТОФ. пресс-служба военной прокуратуры РФ

В надзорном ведомстве установили, что в период с мая 2019 года по сентябрь 2020 года мужчина в личных целях использовал буксир, находящийся на службе российского Военно-морского флота. Средство должно было заниматься постановкой военных кораблей к причалам, но использовалось во время рыбалки. Для заправки судна использовалось дизельное топливо. Ущерб для государства составил порядка 1 млн рублей за потраченные топливные ресурсы.

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