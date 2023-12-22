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Восточную часть парка на Елагином острове закрыли на просушку
Сегодня, 17:36
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Восточную часть парка на Елагином острове закрыли на просушку

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С 13 марта вход в парк для посетителей на велосипедах будет ограничен.

Восточную часть ЦПКиО им. Кирова закрыли на просушку. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

С 13 марта территория Собственного сада закрывается на просушку. Остальная часть Парка остается открытой для прогулок.

Пресс-служба ЦПКиО имени Кирова

С 13 марта вход в парк для посетителей на велосипедах будет ограничен. Запрет ввели, чтобы защитить живописные прогулочные дорожки от повреждений. Петербуржцев и туристов попросили ходить только по асфальтированным дорожкам.

Ранее мы писали, что на Елагином острове заметили первоцветы.

Фото: Telegram / Елагин остров — ЦПКиО им. С. М. Кирова

 

Теги: елагин остров, просушка, цпкио им кирова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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