Восстановление лесного фонда в Ленобласти идет с перевыполнением плана

Комитет природных ресурсов отчитался о перевыполнении полугодового плана по лесовосстановлению на 111%.

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области сообщил об итогах весенней кампании по искусственному восстановлению лесов региона. Согласно информации ведомства, плановые показатели, установленные для первой половины 2021 года, оказались перевыполнены на 11%. Характерно, что 11 июля правительство Ленобласти отчиталось о росте добычи водных биоресурсов в 2021 году - тоже на 11% по сравнению с прошлым годом.

За первые шесть месяцев 2021 года на площади более 6,9 тысяч гектаров созданы молодые лесные культуры, более 3,3 тысяч гектаров леса обработаны и ухожены, дополнительные посадки лесных культур произведены на площади в 1,2 тысяч гектаров. Продолжаются работы по подготовке почв и посадочного материала для восстановления лесного фонда во втором полугодии.

Работа лесничеств ведется в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология".

Ранее Рослесхоз оценил эффективность лесного хозяйства в Ленобласти.

Фото: Pixabay