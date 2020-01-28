Рослесхоз оценил эффективность лесного хозяйства в Ленобласти

В рейтинге эффективности лесных отношений Ленобласть заняла второе место по стране.

Федеральное агентство лесного хозяйства опубликовало итоговый рейтинг субъектов Российской Федерации за 2020 год. В категории "Эффективность ведения лесного хозяйства" Ленинградская область заняла вторую строчку - после республики Марий Эл. Для расчета эффективности регионов использовались следующие показатели: лесной доход от лесопользования на территориях, переданных в аренду; соотношение дохода от леса и затрат на ведение лесного хозяйства; соотношение использованной и переработанной древесины; доля лесного сектора в экономике.

В категории "Искусственное лесовосстановление" 47 регион занял 5 место с учетом абсолютных данных о фактической площади искусственного лесовосстановления и лесоразведения.

В категории "Незаконные рубки" рейтинг был составлен на основе данных об объемах выявленных незаконных рубок и на основании представленных отраслевых отчетов. Ленинградская область фигурирует в нем на 44 месте - объем незаконной рубки лесных насаждений в ней составил 1,6 тысяч кубометров.

И 52 место Ленобласть заняла в рейтинге лесных пожаров по данным на 1 июня 2021 года. Фактическая площадь, пройденная лесными пожарами на территории лесного фонда региона, составила 14,1 гектаров.

22 мая в лесничествах Ленинградской области состоялись мероприятия, приуроченные к акции "Всероссийский день посадки леса". Сотрудники "Управления лесами Ленинградской области" посадили более 60 гектаров растений и деревьев.