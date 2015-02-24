Суд обязал вернуть исторический облик зданию на Лиговском

Установлено, что один из владельцев здания решил провести перепланировку под гостиницу и торговые помещения.

Суд Петербурга рассмотрел иск прокурора к собственнику исторического здания (дома №251 на Лиговском проспекте). Как сообщила объединённая пресс-служба судов, в на объекте производились работы, не согласованные с КГИОП.

Установлено, что один из владельцев здания решил провести перепланировку под гостиницу и торговые помещения. Тем не менее, в результате обследования установлено, что в ходе работ изменена конфигурация лицевых скатов крыш, а также надстроены фасады на четвёртом и шестом этажах.

Истец обратился в суд с иском, чтобы обязать нарушителя восстановить исторический облик дома в течение 18 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу. Требование в итоге удовлетворили.

Ранее Бастрыкин снова запросил доклад по ситуации со зданием ВНИИБ.

Фото: Citywalls.ru