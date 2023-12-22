Энергетики устраняют аварию в крупном ЖК в Сертолово

Ситуация привлекла внимание комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области.

Жители жилого комплекса в Сертолово пожаловались на отсутствие воды, электричества и отопления в квартирах. Людям приходилось обходиться без привычных удобств три дня.

Причиной данной проблемы, по словам жильцов, являются является повреждение кабелей во время работ в районе.

Однако местная управляющая компания не реагирует на многочисленные обращения жильцов с просьбой решить проблему. Сотрудники утверждают, что данный жилой комплекс не подлежит их ответственности.

Ситуация привлекла внимание комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, который подтвердил, что проблемы с водоснабжением, электричеством и отоплением возникли из-за действий работников. В настоящее время проблема уже находится в процессе решения.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)