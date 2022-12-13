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Для работ по восстановлению благоустройства после ремонта водопроводов в семи районах Петербурга нашёлся подрядчик
Сегодня, 14:30
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Для работ по восстановлению благоустройства после ремонта водопроводов в семи районах Петербурга нашёлся подрядчик

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Все работы необходимо провести до конца 2023 года.

ГУДП "Центр" объявило итоги тендера по восстановлению нарушенного благоустройства дорог Северной столицы после проведения аварийно-восстановительных работ на водопроводных сетях в нескольких районах Северной столицы. Как стали известно Piter.TV из данных портала ЕИС, контракт на 41 млн рублей подпишут с ООО "Квартал".

Мероприятия будут проводить в 7-ми районах: Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском, Московском, Фрунзенском и левобережном Невском. В техзадании указан целый перечень работ, в частности, фрезерование асфальта, его восстановление, замена бортовых камней.

Все работы необходимо провести до конца 2023 года.

Ранее мы сообщили о том, что в  Невском районе определили подрядчика для ремонта библиотек.

Фото: Piter.TV

                                          

Теги: госзакупки, санкт-петребург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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