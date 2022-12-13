В Невском районе определили подрядчика для ремонта библиотек

Мероприятия почти за 23 млн рублей пройдут в помещениях на проспекте Большевиков, улицах Бабушкина и Седова.

Администрация Невского района Петербурга определила исполнителя работ в ГБУ "Невская централизованная библиотечная система". Как указано на портале ЕИС, контракт за 22,9 млн рублей подпишут с ООО "СКС" после разрешения проблем с жалобами от УФАС.

Работы будут проведены в библиотечных помещениях по трём адресам: проспект Большевиков, 8, улица Бабушкина, 135, и улица Седова, 1. За 140 дней там необходимо обновить инженерные коммуникации.

Добавим, что у выбранного подрядчика было 5 конкурентов, 4-ём из которых отказали на этапе подачи заявок.

Ранее мы сообщили о том, что строительство корпуса регистрации пациентов НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена оценили в 105 млн рублей.

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