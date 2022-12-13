Строительство корпуса регистрации пациентов НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена оценили в 105 млн рублей

Общая площадь застройки составит 1598.4 кв.м.

Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена объявил тендер на второй этап строительства корпуса регистрации пациентов (ФГБУ "НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена". Судя по данным портала ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составляет 105,3 млн рублей.

Общая площадь застройки составит 1598.4 кв.м. На территории исполнитель должен провести благоустройство, провести инженерные коммуникации, применить архитектурные и технологические решения.

Работы планируется завершить до 20 декабря 2023 года. Подать заявки на участие в аукционе можно будет до 16 марта.

Ранее мы сообщили о том, что ГУП "Водоканал" готов заплатить более 2,5 млрд рублей за второй этап реконструкции Северной станции аэраций.

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