ГУП "Водоканал" готов заплатить более 2,5 млрд рублей за второй этап реконструкции Северной станции аэраций

Окончание работ намечено на 31 июля 2025 года.

ГУП "Водоканал Петербурга" объявил тендер на второй этап реконструкции Северной станции аэраций. Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составляет 2,594 млрд рублей.

Работа подрядчика будет состоять из подготовительных работ, а также из подготовки конструктивных и технологических решений, монтажа оборудования и его отладки. В завершение необходимо установить на стации 3 воздухонагнетательных агрегатора и обвязки с трубопроводами 5-ти воздуходувок. Кроме того, необходимо будет отремонтировать 6 вторичных отстойников, камеры первичных отстойников, подводящие каналы, щитовые затворы, кабельные эстакады, внутриплощадочные сети. Окончание работ намечено на 31 июля 2025 года.

Подать заявки на участие в аукционе можно будет до 16 марта.

Ранее мы сообщили о том, что на капремонт трёх мостов и набережной в Петербурге направят более 960 млн рублей.

Фото: Piter.TV