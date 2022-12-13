На капремонт трёх мостов и набережной в Петербурге направят более 960 млн рублей

Все мероприятия завершат в 2024 году.

Комитет по госзаказу Северной столицы ищет подрядчиков для проведения капитального ремонта трёх мостов и участка набережной канала Грибоедова от Вознесенского проспекта до Подъяческого моста в историческом центре. Как стало известно Piter.TV из данных портала госзакупок, общая сумма начальных цен контрактов составила 961,6 млн рублей.

На объектах проведут реставрационные и пусконаладочные работы, обновят освещение и инженерные коммуникации. В частности, планируется выполнить ремонт Большого Конюшенного моста, который перекинут через реку Мойку в створе Конюшенного и Мошкова переулков и соединяет Казанский остров с 1-ым Адмиралтейским. Мероприятия в этом случае необходимо закончить до конца 2024 года. На их проведение планируют выделить 209,8 млн рублей. Отметим, что последняя реставрация Большого Конюшенного моста проводилась в 2000 году.

Кроме того, объявлен тендер на приведение в порядок 1-ого Зимнего моста через Зимнюю канавку. Он соединяет 1-й и 2-й Адмиралтейские острова. Работы там предварительно оценены в 254,3 млн рублей, они продлятся до мая 2024 года.

Мероприятия затронут Кронверский мост, проходящий через одноимённый пролив у Петропавловской крепости. Переправа соединяет Петроградский и Заячий острова, она перекинута через Кронверкский пролив в створе Мытнинской набережной. Состояние моста-объекта культурного наследия признали неудовлетворительным ещё в 2018 году. Помимо стандартных работ, в ходе ремонта пройдёт окраска конструкций переправы. Суммарно работы оцениваются в 190,7 млн рублей. Их выполнят до конца июня 2024 года.

Наконец, капремонт участка набережной канала Грибоедова от Вознесенского пр. до Подъяческого моста оценили в 306,8 млн рублей. Рядом пройдёт благоустройство и озеленение территории. Мероприятия должны закончить до конца мая 2024 года.

Подать заявки на участие в аукционах можно в период с 6 по 10 марта.

Ранее мы сообщили о том, что строительство детской спортивной школы на Ветеранов предварительно оценили почти в 2 млрд рублей.

Фото: Мостотрест