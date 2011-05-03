Во дворе на Московском проспекте восстановили фонтан конца XX века

Полюбоваться на воссозданный комплекс можно каждый день с 9:00 до 22:00

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" восстановил фонтан во дворе дома № 172 по Московскому проспекту. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Сооружение было возведено в конце XX века и принято на баланс компании ещё 6 лет назад. Фонтан находился в удручающем состоянии, у него отсутствовали внешние водные линии, а также были проблемы с электроснабжением, световым и насосным оборудованием. Кроме того, чаша была практически деформирована.

Специалисты организации смогли починить фонтан, подключив его к коммуникациям, смонтировав необходимое оборудование и подводные светильники. Также руками работников "Водоканала" созданы технологическая камера управления и новая чаша с облицовкой из серого гранита.

Полюбоваться на воссозданный фонтан можно каждый день с 9:00 до 22:00.

Ранее мы сообщили о том, что из-за аварийных работ движение по четырем улицам в Петербурге ограничат.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"