Воспитательница погибшей в детсаду девочки предстанет перед судом в Петербурге

Девочка застряла на горке и получила повреждение спинного мозга.

В Петербурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летней воспитательницы детского сада. Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщила пресс-служба прокруратуры.

По данным следствия, 26 марта текущего года, воспитательница гуляла с детьми на площадке около детского сада. Женщина в какой-то момент отвлеклась, в этот момент трехлетняя девочка, скатываясь с горки, застряла головой между перегородками. Она не могла сама освободиться и висела так не менее 9 минут.

Ребенок скончался на месте из-за тупой травмы шеи с повреждением спинного мозга. Уголовное дело по существу рассмотрит Калининский районный суд.

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Фото: Piter.TV