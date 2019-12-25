Воспитательница погибшей в детсаду девочки предстанет перед судом в Петербурге

В Петербурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летней воспитательницы детского сада. Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщила пресс-служба прокруратуры.
По данным следствия, 26 марта текущего года, воспитательница гуляла с детьми на площадке около детского сада. Женщина в какой-то момент отвлеклась, в этот момент трехлетняя девочка, скатываясь с горки, застряла головой между перегородками. Она не могла сама освободиться и висела так не менее 9 минут.
Ребенок скончался на месте из-за тупой травмы шеи с повреждением спинного мозга. Уголовное дело по существу рассмотрит Калининский районный суд.
В Москве в элитном детском саду детей запирали в темном туалете.
Фото: Piter.TV
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