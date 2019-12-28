В Москве в элитном детском саду детей запирали в темном туалете

Родители увидели запись с камеры наблюдения, установленной в группе.

В столичном элитном детском садике детей наказывали, запирая в темном туалете.

В паблике Инцидент | Москва появилось видео с камеры наблюдения, установленной в одной из групп элитного детского дошкольного учреждения. На опубликованных кадрах воспитатель наказывает 2 мальчиков, лет 5-6. Дети громко плачу. Женщина тащит упирающихся детей и закрывает в темном туалете.

Родители заметили, что дети стали запуганные и без желания идут в садик. Когда они просмотрели записи, то все встало на свои места. Заведующая детсадом сообщила, что воспитателя уже уволили.

В соцсетях сообщается, что данный инцидент произошел в детсаду "Bumblebee". Ежемесячная плата в этом учреждении составляет 72 тысячи рублей за одного ребенка. Уточняется, что и заведения нет лицензии.

ВАидео: ВК, Инцидент. Москва