Будущие балерины из Перми сняли видео в поддержку "Матильды"

Балерины записали видеоролик в поддержку фильма "Матильда".

Ученицы Академии Русского балета имени А.Я Вагановой и Пермского государственного хореографического училища сняли видеоролик в поддержку фильма Алексея Учителя "Матильда", который выходит в прокат уже 26 октября, об этом сообщила пресс-служба фильма.

Будущие балерины сняли на видео, как они исполняют 32 фуэте – движение классического танца, которое впервые из российских артисток выполнила Матильда Кшесинская. В пресс-службе фильма отметили, что по мнению балерин, лента Алексея Учителя - это "большое красивое художественное кино, не претендующее полную историческую достоверность, на тему жизни выдающейся балерины, которая всегда отстаивала традиции классического балета, но которая была ещё и просто эмоциональной девушкой, влюбившейся в наследника русского престола".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Поклонская потребовала от генпрокурора запрета "Матильды".

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