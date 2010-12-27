Несовершеннолетнюю жительницу Ленобласти госпитализировали после потери невинности

В пятницу, 22 февраля, в Волховскую межрайонную больницу привезли 14-летнюю девушку в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у нее посттравматический разрыв девственной плевы и множественные гематомы различных частей тела. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что девушку увезли в 15:40 из квартиры на Первомайской улице в городе Волхове. Она является воспитанницей приюта "Березина".
В настоящий момент полиция разбирается в обстоятельствах случившегося. Ведется расследование.
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Фото: Piter.TV
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