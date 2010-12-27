Пожилой житель Петербурга зарезал товарища во время застолья

Мирные посиделки закончились убийством.

В воскресенье, 24 февраля, мирные посиделки двух знакомых в квартире на проспекте Наставников закончились убийством. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Из материалов дела следует, что во время распития спиртных напитков между пожилыми людьми произошел конфликт, в ходе которого 82-летний мужчина взял нож и зарезал им своего 70-летнего товарища. Потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящий момент подозреваемый в убийстве задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что мужчину с проломленным черепом госпитализировали в Петербурге.

Фото: Piter.TV