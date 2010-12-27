Пожилой житель Петербурга зарезал товарища во время застолья

В воскресенье, 24 февраля, мирные посиделки двух знакомых в квартире на проспекте Наставников закончились убийством. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Из материалов дела следует, что во время распития спиртных напитков между пожилыми людьми произошел конфликт, в ходе которого 82-летний мужчина взял нож и зарезал им своего 70-летнего товарища. Потерпевший скончался на месте происшествия.
В настоящий момент подозреваемый в убийстве задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Ранее мы писали, что мужчину с проломленным черепом госпитализировали в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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