Мужчину с проломленным черепом госпитализировали в Петербурге

Потерпевший находится в крайне тяжелом состоянии.

Полиция Петербурга выясняет обстоятельства травмирования мужчины на северо-западе Петербурга. Его госпитализировали 24 февраля с проломленным черепом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Телефонограмма из больницы поступила в полицию Курортного района около 11:30. В ней говорилось, что в поселке Репино, возле одного из домов по Приморскому шоссе нашли 48-летнего мужчину. Врачи диагностировали у него ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом затылочной кости справа, вдавленный перелом лобной пазухи, переломы костей лицевого черепа, множественные гематомы лица и шеи.

Хронологию событий удалось восстановить благодаря записям с камер наружного наблюдения. На видео видно, как незнакомец наносит потерпевшему удары руками по голове. После чего злоумышленник скрылся с места происшествия.

Стражи порядка разбираются в обстоятельствах случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Отрадном госпитализировали мужчину с изрезанной спиной.

Фото: Piter.TV