В Отрадном госпитализировали мужчину с изрезанной спиной

Потерпевший находится в тяжелом состоянии.

В воскресенье, 24 февраля, в больницу города Отрадное Кировского района Ленобласти доставили мужчину с изрезанной спиной. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что пострадавшего нашли возле дома №16 по улице Ленина. Врачи зафиксировали у него колото-резаные раны спины. Давать показания мужчина пока не может в силу своего состояния.

В настоящий момент стражи порядка ведут расследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что мужчина зарезал оппонента в автобусе по дороге из Пскова в Петербург.

Фото: Piter.TV