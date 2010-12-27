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В Отрадном госпитализировали мужчину с изрезанной спиной
Сегодня, 9:44
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Alena_Zinovieva

В Отрадном госпитализировали мужчину с изрезанной спиной

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Потерпевший находится в тяжелом состоянии.

В воскресенье, 24 февраля, в больницу города Отрадное Кировского района Ленобласти доставили мужчину с изрезанной спиной. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что пострадавшего нашли возле дома №16 по улице Ленина. Врачи зафиксировали у него колото-резаные раны спины. Давать показания мужчина пока не может в силу своего состояния.

В настоящий момент стражи порядка ведут расследование. Решается вопрос  о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что мужчина зарезал оппонента в автобусе по дороге из Пскова в Петербург.

Фото: Piter.TV

Теги: госпитализация, колото-резаные раны, поножовщина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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