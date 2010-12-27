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Мужчина зарезал оппонента в автобусе по дороге из Пскова в Петербург
Сегодня, 12:31
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TretyakovaS

Мужчина зарезал оппонента в автобусе по дороге из Пскова в Петербург

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Свидетели скрутили агрессора и держали его до тех пор, пока не приехали правоохранители.

В Ленобласти правоохранители расследуют убийство в салоне автобуса, который ехал из Пскова в Петербург. Там закололи 42-летнего мужчину. Об этом сообщает СУ СК РФ по Ленобласти.

Тело мужчины было найдено в автобусе накануне. Ему нанесли удар в шею.

Согласно данным следствия, на мужчину мог напасть 59-летний пьяный пассажир. Хмельной попутчик вел себя вызывающе и 42-летний пассажир неоднократно делал ему замечания. В ответ на это агрессор ударил мужчину ножом.

Свидетели скрутили агрессора и держали его до тех пор, пока не приехали правоохранители. 

Предполагаемый преступник задержан. Следствие установило, что он живет в Вологодской области и раньше уже привлекался уголовной ответственности за совершение имущественного преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". 

 

Теги: криминал, новости петербурга, новости спб, поножовщина, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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