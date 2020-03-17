Восьмимесячные дети понимают основы грамматики

Восьмимесячные европейские дети понимают основы грамматики родного языка. Об этом сообщили исследователи из издания Current Biology. Ученые установили, что малыши знают грамматические основы до того, как произнесут первое слово. В тестировании Интегративного центра неврологии и когнитивной деятельности приняли участие 175 французскоговорящих детей.
Напомним, что французский язык имеет служебные слова (артикли, личные местоимения, предлоги и т.д.), а также основные части речи - существительные, прилагательные и глаголы. Специалистам на примере 8-месячных малышей удалось показать, что дети имеют непосредственное представление о месте и частоте употребления служебных частей речи. Однако к основным частям речи малыши проявляли больший интерес, чем к вспомогательным. Выводы ученые сделали после наблюдений за испытуемыми. Детям предлагалось смотреть на экран дисплея, на котором были отображены разные слова.
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