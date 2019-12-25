Восьмиклассник выпал из окна пятого этажа в Ленобласти

Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Школьник выжил после падения с 15-метровой высоты в Сланцевском районе Ленинградской области. Об этом стало известно Piter.TV.

Ученика восьмого класса доставил в больницу днем 6 апреля из деревни Гостицы. У подростка сочетанная травма, кататравма, сотрясение головного мозга, переломы обеих пятки, компрессионный перелом позвонка. Он сейчас находится в тяжёлом состоянии.

По предварительным данным, после ссоры с матерью школьник выпал из окна квартиры на 5 этаж.

Ранее мужчина выпал из окна многоэтажки на Шлиссельбургском проспекте.

Фото: Piter.TV