Восьмиклассник выпал из окна пятого этажа в Ленобласти

Школьник выжил после падения с 15-метровой высоты в Сланцевском районе Ленинградской области. Об этом стало известно Piter.TV.
Ученика восьмого класса доставил в больницу днем 6 апреля из деревни Гостицы. У подростка сочетанная травма, кататравма, сотрясение головного мозга, переломы обеих пятки, компрессионный перелом позвонка. Он сейчас находится в тяжёлом состоянии.
По предварительным данным, после ссоры с матерью школьник выпал из окна квартиры на 5 этаж.
Ранее мужчина выпал из окна многоэтажки на Шлиссельбургском проспекте.
Фото: Piter.TV
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