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Восьмиклассник выпал из окна пятого этажа в Ленобласти
Сегодня, 9:30
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nastya960

Восьмиклассник выпал из окна пятого этажа в Ленобласти

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Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Школьник выжил после падения с 15-метровой высоты в Сланцевском районе Ленинградской области. Об этом стало известно Piter.TV.

Ученика восьмого класса доставил в больницу днем 6 апреля из деревни Гостицы. У подростка сочетанная травма, кататравма, сотрясение головного мозга, переломы обеих пятки, компрессионный перелом позвонка. Он сейчас находится в тяжёлом состоянии.

По предварительным данным,  после ссоры с матерью школьник выпал из окна квартиры на 5 этаж.

Ранее мужчина выпал из окна многоэтажки на Шлиссельбургском проспекте.

Фото: Piter.TV

Теги: выпал из окна, подросток
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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