Восьмиклассника из Колпино госпитализировали после удара ножом в грудь

Скорую к одному из домов на Вознесенском шоссе вызвали вечером 22 мая.

В Колпино ученик 8 класса в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу после удара ножом. Сам подросток заявил, что упал на арматуру. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Скорую к одному из домов на Вознесенском шоссе вызвали вечером 22 мая. Школьника госпитализировали до приезда полиции. Позднее в отдел поступила телефонограмма. В ней говорилось, что у юноши колото-резаная рана груди и кровь в легких.

Правоохранители предварительно установили, что подростка во время игры могла ударить ровесница ножом. Позднее она сама с мамой пришла в отделение полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv