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Восьмиклассника из Колпино госпитализировали после удара ножом в грудь
Сегодня, 9:09
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Восьмиклассника из Колпино госпитализировали после удара ножом в грудь

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Скорую к одному из домов на Вознесенском шоссе вызвали вечером 22 мая.

В Колпино ученик 8 класса в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу после удара ножом. Сам подросток заявил, что упал на арматуру. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Скорую к одному из домов на Вознесенском шоссе вызвали вечером 22 мая. Школьника госпитализировали до приезда полиции. Позднее в отдел поступила телефонограмма. В ней говорилось, что у юноши колото-резаная рана груди  и кровь в легких.

Правоохранители предварительно установили, что подростка во время игры могла ударить ровесница ножом. Позднее она сама с мамой пришла в отделение полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото:  Piter.tv

Теги: колпино, нож
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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