Полеты начнут выполняться после увеличения частоты рейсов в неделю до Египта.

Восемь российских авиакомпаний получили допуски на курорты Египта. Об этом рассказали представители пресс-службы Росавиации. В профильном ведомстве пояснили, что разрешение на выполнение рейсов по данному маршруту имеют "Аэрофлот", S7, "Победа", Azur Air, "Нордстар", "Смартавиа", "Уральские авиалинии", Royal Flight и Nordwind. Они будут осуществлять пассажирские перелеты до Хургады и Шарм-эш-Шейха как только оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса увеличит частоту выполнения рейсов.

Напомним, что Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом с частотой пять рейсов в неделю по каждому маршруту. Ранее перелеты между странами были приостановлены (в 2015 году) из-за трагедии над Синайским полуостровом. Жертвами крушения самолета стали 224 человека. Ответственность за гибель людей на себя взяла террористическая организация. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновили.

Росавиация выдала допуски на полеты в Таиланд и Израиль.

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