Росавиация выдала допуски на полеты в Таиланд и Израиль

Однако это не дает право авиакомпаниям возобновить перелеты.

Российским авиаперевозчикам выдали допуски на международные рейсы в две популярных страны – Таиланд и Израиль. Об этом свидетельствует приказ, опубликованный на сайте Росавиации.

Согласно документу, полеты в Таиланд будет осуществлять Royal Flight из 18 российских городов в аэропорт Утапао в Паттайе. В Израиль людей будут доставлять две авиакомпании - S7 и "Уральские авиалинии".

Стоит отметить, что получение допуска не дает право авиакомпаниям возобновить международные рейсы в указанные страны. Авиаперевозчики смогут им воспользоваться только после официального разрешения перелетов.

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Фото: Piter.TV