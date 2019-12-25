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Число рейсов из Петербурга в Египет увеличат с октября
Сегодня, 9:42
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Число рейсов из Петербурга в Египет увеличат с октября

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Возвращение авиасообщения с египетскими курортами будет поэтапным.

В октябре или к началу ноября могут быть сняты ограничения по количеству рейсов на курорты Египта. Авиасообщение станет более регулярным, в том числе, и с Петербургом. Об этом сообщает Ассоциация Туроператоров.

Возвращение авиасообщения с египетскими курортами будет поэтапным. Ожидается, что в первой декаде августа в Египет отправится российская делегация. Если проверка пройдет успешно, то во второй половине месяца можно ожидать увеличения числа рейсов в Египет с 5 до 7 в неделю.

Эксперты считают, что рейсы запустят из тех регионов, откуда уже сегодня выполняются прямые перелеты в Каир. Ожидается, что Египет останется почти единственным доступным зимним направлением.

Ранее мы писали, что в Пулково впервые за время пандемии сел самолет из Дохи.

Фото: pexels.com

Теги: египет, путешествия, туризм
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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