Число рейсов из Петербурга в Египет увеличат с октября

Возвращение авиасообщения с египетскими курортами будет поэтапным.

В октябре или к началу ноября могут быть сняты ограничения по количеству рейсов на курорты Египта. Авиасообщение станет более регулярным, в том числе, и с Петербургом. Об этом сообщает Ассоциация Туроператоров.

Возвращение авиасообщения с египетскими курортами будет поэтапным. Ожидается, что в первой декаде августа в Египет отправится российская делегация. Если проверка пройдет успешно, то во второй половине месяца можно ожидать увеличения числа рейсов в Египет с 5 до 7 в неделю.

Эксперты считают, что рейсы запустят из тех регионов, откуда уже сегодня выполняются прямые перелеты в Каир. Ожидается, что Египет останется почти единственным доступным зимним направлением.

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