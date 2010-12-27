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Восьмиклассница заминировала школу в Приморском районе
Сегодня, 9:39
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Alena_Zinovieva

Восьмиклассница заминировала школу в Приморском районе

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Девочку ждет наказание по уголовной статье.

Утром 4 марта в службу "112" позвонила неизвестная (по голосу — подросток) и заявила о бомбе в школе №655. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

На место происшествия незамедлительно выехали специалисты. Из школы и детского садика, который располагается неподалеку, эвакуировали около двух тысяч человек. В период с 11:34 до 12:30 в зданиях велась проверка, которая не выявила никаких опасных предметов.

Выяснилось, что звонила 15-летняя девушка, ученица 8 класса. В отношении нее возбудили уголовное дело. Школьница должна явиться в отдел полиции для дачи показаний.

Ранее мы писали, что аноним "заминировал" урну возле библиотеки на Ветеранов.

Фото: Piter.TV

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Теги: ложное сообщение о бомбе, телефонный терроризм, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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