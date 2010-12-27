Восьмиклассница заминировала школу в Приморском районе

Девочку ждет наказание по уголовной статье.

Утром 4 марта в службу "112" позвонила неизвестная (по голосу — подросток) и заявила о бомбе в школе №655. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

На место происшествия незамедлительно выехали специалисты. Из школы и детского садика, который располагается неподалеку, эвакуировали около двух тысяч человек. В период с 11:34 до 12:30 в зданиях велась проверка, которая не выявила никаких опасных предметов.

Выяснилось, что звонила 15-летняя девушка, ученица 8 класса. В отношении нее возбудили уголовное дело. Школьница должна явиться в отдел полиции для дачи показаний.

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Фото: Piter.TV