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Аноним "заминировал" урну возле библиотеки на Ветеранов
Сегодня, 9:44
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Alena_Zinovieva

Аноним "заминировал" урну возле библиотеки на Ветеранов

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Сообщение о бомбе оказалось фейком.

Вечером 14 февраля на телефон доверия ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти позвонил мужчина и сообщил о бомбе, которая заложена в урне возле дома №118 на проспекте Ветеранов. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам звонившего, под угрозой находится библиотека "Синяя птица", которая располагается в указанном доме. Стражи порядка осмотрели территорию, однако ничего подозрительного не нашли.

В настоящий момент правоохранители ищут "шутника". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что аноним "заминировал" детский сад на Софийской улице.

Фото: Piter.TV

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Теги: ложное сообщение о бомбе, телефонный терроризм
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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