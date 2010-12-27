Аноним "заминировал" детский сад на Софийской улице

Детей и персонал пришлось эвакуировать.

Полиция Фрунзенского района Петербурга разыскивает незнакомца, который накануне днем угрожал взорвать детский сад на Софийской улице, 26/3. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Звонок в детсад поступил 13 февраля около 12:20. Аноним заявил, что в здании заложена бомба. Сотрудники учреждения обратились в полицию. Стражи порядка эвакуировали детей и персонал, однако в садике ничего опасного не обнаружили.

В настоящий момент ведется проверка. Выясняется личность звонившего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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