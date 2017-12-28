В Воронеже пара из Узбекистана собиралась продать свою новорожденную дочь за 30 тысяч

Появились подробности громкого дела о продаже новорожденного ребенка трудовыми мигрантами из Узбекистана.

Это дело началось еще в октябре 2017 года в Воронеже. 26 декабря состоялся суд и появились подробности и обстоятельства дела по статье " Покушение на торговлю людьми".

39-летняя гражданка Узбекистана родила дочку от гражданского мужа, также гражданина Узбекистана, 8 октября 2017 года. 10 октября супруги были задержаны правоохранителями во время продажи новорожденной девочки ранее им незнакомым людям с целью дальнейшего воспитания за 30 тысяч рублей. Но преступный замысел ими был не совершен до конца, так как указанные действия проходили под контролем сотрудников ГУ МВД России по Воронежской области.

Родители ребенка признали вину свою полностью, сообщив следствию, что у них не было постоянного источника доходов и таким образом они хотели поправить свое материальное благополучие. В ходе следствия было установлено, что супруги не имеют регистрации по месту жительства и временного пребывания на территории РФ. Следователями СК России собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, заключения проведенных судебных экспертиз, протоколы следственных действий, а также иные материалы уголовного дела.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении граждан Республики Узбекистан 39-летней женщины и ее 30-гражданского супруга. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. «б,з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (покушение на торговлю людьми). СУ СК РФ по Воронежской области

Приговором суда сожители осуждены на 3 года лишщения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Видео: Piter.TV