Губернатор Московской области записал видеопоздравление перед новогодними праздниками.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с наступающим Новым годом. Он пожелал россиянам сил, любви, благополучия и здоровья в 2021 году. Видеообращение чиновник разместил на собственных страницах в социальных сетях.

Совсем скоро пробьет полночь и наступит главная ночь в году, которую все мы стараемся провести с родными, друзьями, близкими. Наши самые теплые и добрые слова тем, кто сейчас в красных зонах. Врачам – сил и терпенья, а всем тем, кому пока нездоровится, – побыстрее поправиться и вернуться к семьям Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Губернатор надеется, что следующий год принесет только все самое лучшее.

Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством.

Видео: ВК / Андрей Воробьев

