"Домушники" на Мерседесе пытались вынести из квартиры на Лени Голикова имущество на 150 тысяч рублей

Но их с поличным поймали сотрудники полиции.

Сотрудникам полиции Кировского района удалось поймать двух квартирных воров на месте преступления в квартире на улице Лени Голикова. Об этом сообщают городские СМИ.

Во вторник, 23 октября, двое мужчин 43 и 45 лет в период времени с 13:00 до 13:30 взломали замок двери и пытались вынести из квартиры ювелирные изделия, деньги и другие вещи на сумму 150 000 рублей. Из задержала полиция с поличным. Также у подозреваемых изъяли "Мерседес", телефон, похищенные вещи и орудие взлома.

В отношении мужчин завели уголовное дело по статье "Кража".

Ранее на Piter.TV: В Ленобласти полиция задержала угонщика, который пытался убежать от погони в лесополосу.

Фото: Piter.tv