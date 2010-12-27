Смуглый вор в кожаной куртке оставил петербургскую пенсионерку без 200 тысяч рублей

Также с ним был помощник в темно-зеленом пуховике.

В Невском районе квартирные воры вынесли из квартиры дома по проспекту Большевиков 200 тысяч рублей. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам потерпевшей пенсионерки, воры проникли в ее квартиру в доме №26 по проспекту Большевиков 5 марта в период с 07:20 до 19:10. Мужчины выбили личинки замка входной двери и вынесли с собой 200 тысяч рублей.

Женщина даже смогла сообщить приметы воров. Обоим на вид от 30 до 35 лет. Один из мужчин смуглый, с черной бородой и черной кожаной куртке. Второй был в темно-зеленом пуховике и светлой шапке.

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Фото: Piter.TV



