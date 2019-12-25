Глава районной администрации Валерий Савинов выступил с оценкой итоговых показателей деятельности муниципальной антитеррористической комиссии.

Выборгский район принял участие в работе антитеррористической комиссии и оперативного штаба Ленинградской области. Обсуждались меры по обеспечению безопасности на территориях МО Выборгского района, объектов жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Глава районной администрации Валерий Савинов выступил с оценкой итоговых показателей деятельности муниципальной антитеррористической комиссии.

Вопросы обеспечения защиты граждан от внутренних и внешних угроз являются приоритетными в деятельности администрации. Валерий Савинов, глава администрации Выборгского района

Администрациями муниципальных образований Выборгского района организована работа со старостами населенных пунктов и председателями садоводческих объединений, расположенных в пограничной зоне, по своевременному информированию подразделений пограничных органов.

В образовательных организациях ведется систематическая работа по профилактике терроризма и экстремизма. Мероприятия по усилению антитеррористических мер продолжаются в форме развития системы "Безопасный город". В городе Выборге работают 128 видеокамер с выводом информации в Управление МВД. В Рощинском городском поселении – 124 камеры, в Первомайском – 49, в Полянском – 24, в Светогорском – 22 камеры.

Ранее в Выборге обсуждали вопросы здравоохранения военную мобилизацию.

Фото: Piter.tv