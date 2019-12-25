Вопрос установки памятника на Лубянке вынесут на голосование с 25 февраля

В голосовании должны принять участие сразу несколько площадок.

Вопрос установки памятника на Лубянской площади в Москве вынесут на голосование с 25 февраля. Об этом РИА "Новости" рассказал зампред Общественной палаты столицы, глава комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Алексей Венедиктов. Спикер отметил, что в голосовании должны принять участие сразу несколько площадок – портал "Активный гражданин", сайты различных СМИ. Кроме того, в опросе планируется участие муниципальных депутатов.

Комиссия по наблюдению за опросом будет создана на базе Штаба по наблюдению за выборами в Москве 2021 года. По итогам заседания совета в шорт-лист решено было внести два варианта - памятник Дзержинскому или Александру Невскому.

Глава Мосгордумы Алексей Шапошников выступил за референдум по вопросу о будущем памятника на Лубянской площади. По его мнению, вопрос о скульптуре там следует выводить на общественное обсуждение.

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой считает, что монумент на Лубянской площади должен консолидировать общество.

Фото: Piter.tv