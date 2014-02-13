У молодого человека с собой находится автомат Калашникова.

Вооруженный солдат сбежал из части в Кировской области. Об этом рассказали представители региональных правоохранительных органов. Сейчас полицейские ищут молодого человека, который пропал два дня назад. С собой юноша унес незаряженный автомат Калашникова. По одной из версий боец самовольно покинул воинскую часть, но согласно другому источнику - отпросился у командира. Он якобы планировал идти за грибами.

Журналисты "Интерфакса" со ссылкой на собственные источники в силовых структурах уточнили, 24-летний срочник самовольно покинул часть. Перед исчезновением боец находился в карауле на территории контрольно-пропускного пункта. В настоящее время к поисковым мероприятиям подключена авиация. На подъездах к воинской части установлены патрули.

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Фото: Pixabay.com