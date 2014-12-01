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Очевидцы опубликовали видео драки контрактника из Алтая с военными полицейскими

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По факту конфликта возбуждено уголовное дело по стать 318 УК РФ.

Очевидцы опубликовали видео драки контрактника из Алтая с военными полицейскими. Ролик появился в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "Вконтакте". Местные жители поняли, что конфликт произошел в Южно-Сахалинске 1 сентября. Один из солдат, прибывших в регион из Алтая вступил в схватку с военной полицией. Стороны били друг друга руками и ногами.

Перед дракой силовики остановили на улице военнослужащего. Его обвинили в нарушении ношения военной формы одежды. Представитель 39-й отдельной мотострелковой бригады 68-го Армейского корпуса выразил несогласие с замечанием. В результате возник конфликт. В нем ушибы получили сержант и ефрейтор. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 318. Ведется служебное разбирательство.

Родственники контрактника считают, что полицейские сами спровоцировали военнослужащего. Они якобы оскорбляли молодого человека и "выводили его из себя издевками и тычками". После этого контрактник дал обидчикам отпор.

На видео попала драка во Всеволожске с участием юного фаната "Зенита".

Фото и видео: Вконтакте / Инцидент Барнаул
 

Теги: алтай, драка, контрактники
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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бирюкова оксана
Сегодня 11:14

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