Очевидцы опубликовали видео драки контрактника из Алтая с военными полицейскими. Ролик появился в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "Вконтакте". Местные жители поняли, что конфликт произошел в Южно-Сахалинске 1 сентября. Один из солдат, прибывших в регион из Алтая вступил в схватку с военной полицией. Стороны били друг друга руками и ногами.
Перед дракой силовики остановили на улице военнослужащего. Его обвинили в нарушении ношения военной формы одежды. Представитель 39-й отдельной мотострелковой бригады 68-го Армейского корпуса выразил несогласие с замечанием. В результате возник конфликт. В нем ушибы получили сержант и ефрейтор. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 318. Ведется служебное разбирательство.
Родственники контрактника считают, что полицейские сами спровоцировали военнослужащего. Они якобы оскорбляли молодого человека и "выводили его из себя издевками и тычками". После этого контрактник дал обидчикам отпор.
На видео попала драка во Всеволожске с участием юного фаната "Зенита".
Фото и видео: Вконтакте / Инцидент Барнаул
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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