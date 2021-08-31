На видео попала драка во Всеволожске с участием юного фаната "Зенита"

Инцидент произошел в ночь на 29 августа.

На видео попала драка, произошедшая в ночь на 29 августа во Всеволожске, в микрорайоне Южный. В результате инцидента пострадал юный фанат "Зенита" Матвей.

Около 2-х часов ночи двое кавказцев, которым на вид 40 лет, пристали к девушкам. В компании девушек находились и молодые люди, которые попросили оставить дам в покое. Однако конфликт обернулся поножовщиной: один из мужчин достал нож и нанес Матвею удар. Друзья Матвея выбили нож и задержали злоумышленников, которых после доставили в отдел полиции. Матвей же находится в тяжелом состоянии в реанимации, на днях его прооперировали.

Ранее мы писали, что драка в кафе на Косыгина попала на видео.

Видео: Piter.tv