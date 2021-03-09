Воля и Утяшева отметили годовщину свадьбы в легендарном ресторане города

Семья праздновала 10 лет супружеской жизни.

Стедап-комик Павел Воля вместе с супругой Ляйсан Утяшевой отметили десятилетие со дня свадьбы. Пара живет в Северной столице. Они устроили романтический вечер в легендарном ресторане города. Об этом телеведущий рассказал подписчикам своего Telegram-канала.

Нам десять лет. Всем огромное спасибо за поздравления! Санкт-Петербургу спасибо за невероятный прием. Очень приятно было отметить эту дату в легендарном отеле, где останавливались наши любимые пары: Майя Плисецкая и Родион Щедрин, Владимир Высоцкий и Марина Влади, и даже Петр Ильич Чайковский со своей женой Антониной. Мы побежали в новое десятилетие! Павел Воля, шоумен

Добавим, что семья отдыхала в Гранд Отеле Европа. Судя по фото, звездная пара была на ужине, где не было никого кроме них.

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Фото: Телеграм / Павел Воля