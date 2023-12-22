Рекордный стендап-концерт Павла Воли из Санкт-Петербурга покажут на ТНТ

В декабре 2023-го года в СК "Юбилейный" состоялся большой стендап-концерт Павла Воли. Там комик побил свой же рекорд по числу зрителей. Таким образом Воля второй раз попал в Книгу рекордов России, а декабрьское выступление в «Юбилейном» стало самым большим по числу зрителей стендап-концертом в стране.

12 января в 21:00 тот самый рекордный стендап, записанный в Санкт-Петербурге, смогут увидеть зрители по всей стране, включив телеканал ТНТ.

Выступление Павла Воли как всегда получилось с одной стороны очень личным, с другой – близким и понятным каждому зрителю. Один из самых узнаваемых комиков страны поделится со зрителями своими страхами, посмеётся над стереотипами и, конечно, расскажет о любви к Ляйсан Утяшевой. Всё это, а также море импровизации и новых шуток – на круговой сцене в самом центре стадиона в формате 360. Уникальность конфигурации сцены и съёмки концерта в том, что Павел сможет "дотянуться" не только до каждого сидящего в зале, но и до каждого телезрителя. А значит каждый зритель сможет получить бешеный заряд энергии и позитива.

Основное правило стендапа – рассказывай о себе. Поэтому у меня не было сомнений, стоит ли говорить на такую личную тему. Рассказывая о том, что тебя беспокоит, ты всегда надеешься, что люди в твоих переживаниях, в твоём юморе увидят отражение себя. Уверен, что в этом концерте многие увидят себя в моих шутках. Потому что все переживания, над которыми я посмеялся, присущи практически каждому человеку. Павел Воля, комик

Все это и еще очень много юмора смотрите в большом сольном стендап-концерте Павла Воли уже в эту пятницу в 21:00 на канале ТНТ!

Фото: Анастасия Бурая