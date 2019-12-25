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Средний чек в ресторанах Петербурга подскочил в два раза
Сегодня, 10:17
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Средний чек в ресторанах Петербурга подскочил в два раза

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В Северной столице посетителю общепита придется отдать на 42% больше денег, чем несколько месяцев назад. 

В ресторанах и барах Петербурга почти в два раза вырос средний чек в ресторанах и кафе. Об этом сообщил РБК. 

По мнению аналитиков, в Северной столице посетителю общепита придется отдать на 42% больше денег, чем несколько месяцев назад. 

Серьезно подскочили цены на блюда в Москве и Подмосковье. В Красноярском крае тоже заметили увеличение среднего чека в ресторанах. Так, в среднем один поход в заведение обойдется местному жителю в 2,4 тыс. рублей.

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Фото: Pxhere

Теги: досуг, еда, куда сходить в петербурге, рестораны петербурга, средний чек вырос
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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