Председатель ГД призвал уведомить международные организации о верховенстве конституции РФ над соглашениями с ними.

Вячеслав Володин предложил проанализировать международные соглашения на соответствие конституции. Председатель Государственной Думы РФ предложил изучить документы всех международных соглашений. Об этом депутат заявил во время заседания Совета законодателей России днем 9 июля.

Речь идет об усилении нашей страны на международной арене, об укреплении нашего суверенитета. Мы считаем крайне важной такую норму. И после ее вступления в силу было бы правильно проанализировать сегодня все межгосударственные соглашения Вячеслав Володин, председатель Госдумы России

Политик напомнил, что соглашения формируют правовое поле с 1990-ых годов и до настоящего времени. Он объяснил, что в связи с принятием правок в Конституцию, следует подтвердить верховенство российского Основного закона над международными соглашениями и решениями международных организаций. Он заявил о необходимости уведомить последние о "принятой норме конституции", которая будет доминировать над уже принятыми и будущими решениями с иностранными коллегами.

Депутат Рашкин выиграл иск к Вячеславу Володину в ЕСПЧ.

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