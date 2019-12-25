Володин попросил Терешкову и Чилингарова уйти на удаленку

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил депутатов Валентину Терешкову и Артура Чилингарова уйти на удаленный режим работы, чтобы поберечь себя, так как они уже в преклонном возрасте.
Открывая пленарное заседание осенней сессии Госдумы Володин отметил, что в отличие от европейских коллег, российские парламентарии работают.
Это понятно, там нет среди депутатов первой женщины-космонавта, нет покорителя льдов.
Вячеслав Володин, спикер Государственной думы
Он заявил, что депутаты в Европе сидят по виллам, по домам. Терешкову и Чилингарова попросили пройти работать в кабинеты и принимать участие в работе парламента оттуда.
Ранее Володин заявил, что ПАСЕ и Европарламент не должны становиться площадкой для голословных обвинений.
Фото: pixabay.com
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