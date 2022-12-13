Володин назвал недолгим политический век Макрона, Байдена, Зеленского и Шольца

Спикер ГД России оценил политику западных лидеров.

Политический век действующих политических лидеров Франции, США, Украины и Германии будет недолгим,а затем их ждет Международный уголовный суд. Такое мнение на пленарном заседании в Государственной Думе России выразил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По мнению политика, европейские главы правительств пытаются отвлечь собственных избирателей угрозой военных действий. Володин уверен, что Эмманюэль макрон проиграл бы выборы оппонентке Марин Ле Пен в том случае, если бы они состоялись сегодня. Именно поэтому сейчас комментарии Макрон связаны с политикой Китая и России, а не о внутренних проблемах страны. В ГД считают, что население этих стран проводят политиков под аплодисменты толпы.

Это люди из прошлого, их не будет в будущем прекрасном мире, потому что они сделали все для того, чтобы ввергнуть мир в войну, а Украину сделать полигоном. Им этого не простят их собственные же граждане. О Байдене что говорить, просто больной человек... Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Говоря об Олафе Шольце Вячеслав Володин заявил коллегам о том, что тот фактически уничтожает экономику Германии и те отношения, которые складывались по завершению Второй мировой войны между ФРГ и Советским Союзом. Политик уверен, что немецкий канцлер "лег под Вашингтон, Брюссель", поэтому занимается поставкой военной помощи ВСУ.

Володин: участники СВО должны иметь льготы при поступлении на бюджетные места в вузы.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости